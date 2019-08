Ineffizientes Wohnen verursacht mehr als ein Drittel der CO2-Emissionen deutscher Haushalte. Nun fordern Politiker, mehr Häuser aus Holz zu bauen. Was ist davon zu halten?

Wenn CDU und SPD dieser Tage dasselbe fordern, dann hat man sich entweder verlesen - oder aber die Sache, um die es geht, ist wichtiger als Parteiprofilierung. Der Holzbau fällt in die zweite Kategorie. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) äußerte vor wenigen Wochen den Vorschlag, mehr Holzhäuser zu bauen, um die Klimaziele zu erreichen, weil Holz CO2 speichert. Nur wenige Tage später legten vier SPD-Bundestagsabgeordnete ein Positionspapier vor, in dem sie forderten, den Wald zu schützen und die Holzwirtschaft zu stärken. Für staatlich gebaute Gebäude wollen die Sozialdemokraten einen Holz-Mindestanteil vorschreiben.

Wenig überraschend freut sich Christoph Windscheif, Marketingleiter des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (der im Hauptverband der Deutschen Holzindustrie organisiert ist): "Wenn die Politik nun die Vorteile von Holzbau erkennt und die Förderung auf Bundesebene voranbringt, ist das eine hervorragende Entwicklung."

Tatsächlich bietet Holzbau einige Vorteile - und bei einem Anteil von zuletzt gemessenen 20,6 Prozent an Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland ist auch noch genug Platz zum Wachsen. Laut Umweltbundesamt ist das ineffiziente Bewirtschaften von Wohnungen, im Wesentlichen bezogen auf Heizung und Warmwasser, für mehr als ein Drittel aller Kohlendioxid-Emissionen der deutschen Haushalte verantwortlich. Somit ist ineffizientes Wohnen umweltschädlicher als das Fahren schwerer Autos und das Essen von Rindersteaks. Wie sehr könnte Holzbau hier helfen?

Bis zu 56 Prozent CO2-EinsparpotenzialDie Antwort kennt Sebastian Rüter. Und sie lautet: eine Menge. Rüter arbeitet für das Thünen-Institut, ein Bundesforschungsinstitut unter Aufsicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das sich mit den Forschungsgebieten Ländliche Räume, Wald und Fischerei befasst. Rüter leitet den Arbeitsbereich zur Auswirkung der Holznutzung auf Umwelt und Klima. Nach seinen Erkenntnissen liegt das Treibhausgas-Einsparpotenzial bei holzbasierten Einfamilienhäusern, im Vergleich zu Häusern konventioneller Bauweise, zwischen 35 und 56 Prozent - abhängig vom Wärmedämmverbundsystem, von einer Kalksandstein- oder Lochziegel-Bauweise. Bei Mehrfamilienhäusern sieht Rüter Einsparpotenziale zwischen neun und 48 Prozent.

Vor Kurzem erst war Rüter als Experte zu einer Anhörung im baden-württembergischen Landtag geladen. Das Bundesland sieht sich als ökologischer Vorreiter: Die schwarz-grüne Landesregierung hat bereits im November 2018 die sogenannte Holzbau-Offensive beschlossen. Diese sieht unter anderem vor, einen Förderbonus zu prüfen, "der für Bauherren Anreize schafft, Ökobilanzen als Grundlage für die Baustoffauswahl zu erstellen." Der Rohstoff Holz als Baustoff soll in den kommenden fünf Jahren mit rund 16,5 Millionen Euro gefördert werden.

Baden-Württembergs Agrar- und Forstminister Peter Hauk (CDU) verweist ebenfalls auf die Umweltfreundlich- sowie Nachhaltigkeit des Rohstoffes: Alle fünf Sekunden, so schreibt es das baden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, wachse der Wald in Deutschland um die Holzmenge, die für ein Einfamilienhaus in Holzbauweise nötig wäre. Wie um die Vorzüge des Baustoffes zu demonstrieren, wurde im April in Heilbronn das mit 34 Metern höchste Holzhaus Deutschlands fertiggestellt."Potenzial von Holzbau noch nicht ausgeschöpft"Auch anderswo sorgen prestigeträchtige weil besonders umfangreiche Holzbau-Vorhaben für Aufsehen: Im Messe-Stadtviertel Riem im Osten Münchens sollen elf neue Hochhäuser aus Holz entstehen; mit Höhen zwischen 45 und 60 Metern wäre der deutsche Holz-Hochhausrekord dann auch schon wieder gebrochen. In Hamburg-Neugraben im Quartier Vogelkamp ließ die Hansestadt Wohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser bauen, die zu 75 Prozent aus Holz bestehen. Durch Materialoptimierung wie die Vorfertigung der Nagelholzwände konnte das Bauen beschleunigt werden. "Holzbau an sich ist zwar nicht günstiger, das Material kostet gleich viel", sagt der zuständige Architekt Heiner Limbrock gegenüber der Berliner "Tageszeitung" (Taz). "Die Schnelligkeit des Bauens macht aber den entscheidenden Unterschied." Und im Münchner Stadtteil Bogenhausen entsteht eine ökologische Musterhaussiedlung ...

