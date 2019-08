Teamviewer hat eine erfolgreiche Software für die Fernwartung von Computern über das Internet entwickelt, ist profitabel, wächst rasant und soll bis Ende 2019 an Börse. Dabei brauchen die Göppinger das Geld gar nicht.

Solche Erfolgsstorys wie die von Teamviewer haben in Deutschland Seltenheitswert: Eine Software-Lösung, die von Deutschland aus ihren Siegeszug um die Welt feiert, in nur wenigen Jahren die Umsätze auf einen dreistelligen Millionenbetrag steigert, pro Jahr um mehr als ein Drittel wächst und dabei auch noch die ganze Zeit über profitabel ist und hohe Cash-Flows generiert. Kein Wunder, dass so ein Unternehmen über kurz oder lang an die Börse strebt.

Teamviewer gehört im Grunde mehrheitlich dem in London ansässigen Beteiligungsunternehmen Permira. In Wahrheit ist es aber komplizierter, offiziell gehört die Regit Beteiligungs-GmBH, die nun in Teamviewer AG umfirmieren soll, der TigerLuxOne. Diese wiederum gehört mehrheitlich Fonds, die Permira berät. Doch um das Geflecht zu entwirren: Schon 2014 war die Rede davon, Permira habe Teamviewer für 870 Millionen Euro übernommen.

Nun, fünf Jahre später, will Permira Teamviewer an die Börse bringen. Wie Teamviewer am Mittwochmorgen offiziell mitteilte, ist bis Ende 2019 die Notierung im geregelten Markt der Frankfurter Börse, dem sogenannten Prime-Standard-Segment, geplant - wenn denn das Börsenumfeld ...

