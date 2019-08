Anita Laremont, Stadtplanerin von New York, über hohe Mieten und das kluge Management wachsender Metropolen.

Anita Laremont, 64, leitet seit 2018 in New York City die Stadtplanung. Zuvor kümmerte die Juristin sich bei der Behörde unter anderem um die Gestaltung bezahlbaren Wohnraums.

Frau Laremont, die Landesregierung von Berlin will die Mieten in der deutschen Hauptstadt begrenzen - und diskutiert gerade einen drastischen Plan, bei dem sogar Bestandsmieten flächendeckend gesenkt werden müssten. Ist das aus Ihrer Sicht kluge Stadtpolitik, um das Wohnen bezahlbar zu halten?Auch in New York City gibt es Wohnungen, bei denen die Miethöhe reguliert wird. Bisher ließen die Vorschriften allerdings immer eine Hintertür offen, wenn es beispielsweise einen Mieterwechsel gab oder wenn durch schrittweise Mieterhöhungen ein bestimmtes Niveau überschritten wurde. Nun hat der Staat New York die Regeln verschärft und entfristet - wir als Kommune haben da einige Bedenken.

Warum? New York City zählt doch zu den teuersten Immobilienmärkten der USA. Hilft Ihnen die strengere Regulierung Ihrer Landesregierung da nicht, um sozialen Ausgleich zu schaffen?Es gab immer viel Kritik, dass die Vorgaben zu leicht auszuhebeln seien. Aber sie haben eben auch Flexibilität erlaubt: Wer investiert und in einem Gebäude renoviert hat, konnte beispielsweise im Anschluss an die Arbeiten die Miete auch erhöhen.

In Berlin stellt sich nun die Frage, ob das künftig noch ginge. Dann wäre der Anreiz hier weg.Die neue Regulierung des Staates New York missachtet vollkommen, dass Investitionen notwendig sind, um Gebäude lebenswert zu halten. Wir wollen nicht, dass die Stadt am Ende aufgrund von Gesetzen mit einem schlechten Wohnungsbestand dasteht. Und sich möglicherweise dann auch noch die Eigentümerstruktur verändert.

Wie meinen Sie das?In New York gibt es nicht nur große Immobilienunternehmen. Viele Wohnungen und Häuser gehören Kleinvermietern, die man nicht als wohlhabend bezeichnen würde. Wir müssen sicherstellen, dass sie auch deren Eigentümer bleiben - und nicht verkaufen, weil sich das für sie nicht mehr lohnt.

