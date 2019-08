Die jüngsten Halbjahreszahlen des FLUGHAFENS ZÜRICH konnten sich sehen lassen. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, konnte man den Umsatz um fast 9 % auf 588 Millionen Franken steigern. Was insofern überraschend war, da die Passagierzahlen im ersten Semester nur um 2,4 % anstiegen und damit deutlich unter den 6,4 % aus dem Vorjahreszeitraum blieben. Dennoch:Die internationale Diversifikation des Unternehmens zahlt sich hier sichtbar aus. So ist FLUGHAFEN ZÜRICH momentan an insgesamt acht Flughäfen in Lateinamerika beteiligt. Die daraus resultierenden Erträge konnten gegenüber dem Vorjahr auf 68 Millionen Franken mehr als verdoppelt werden. Hinzu kommt, dass das Geschäft im sogenannten Nicht-Flugbereich deutlich überproportional um 18 % auf 272 Millionen Franken zulegen konnten. Das sind rund 46 % des Gesamtumsatzes und umfasst neben dem internationalen Geschäft auch Parkhäuser und weitere kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen. Das Stammgeschäft, das deutlich stärker reguliert ist, lieferte ein Umsatzplus von gut 2 % auf 315 Millionen Franken.

