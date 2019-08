Es war fast schon abzusehen: Der insolvente Windkraftwerks-Bauer Senvion wird aufgeteilt und muss Teile seines Geschäftsbetriebs stilllegen. Insbesondere für die Turbinenfertigung in Bremerhaven mit 200 Mitarbeitern sehen die Perspektiven sehr schlecht aus, wie die Geschäftsleitung bei Betriebsversammlungen an den Senvion-Standorten am Mittwoch mitteilte.Für diesen Teil des Unternehmens seien keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...