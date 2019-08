Tagesausblick für 29.8.: DAX schwächelt. Platin, Hellofresh und Pfund im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Am Aktienmarkt herrschte heute Nervosität. Zu groß erscheinen derzeit die politischen Unsicherheiten. Zudem erklärte das DIW-Institut, dass Deutschland möglicherweise im dritten Quartal in die Rezession rutschen könnte. So verlor der DAX im Tagesverlauf rund 0,2 Prozent auf 11.700 Punkte. Der EuroStoxx 50 sank um knapp sechs Punkte auf 3.364 Punkte. Die amerikanischen Indizes starteten hingegen deutlich fester in den Handelstag.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig und die Renditen für Bundesanleihen verweilen weiterhin (tief) im negativen Terrain. Bei den Edelmetallen notierten Gold und Silber wenig verändert. Der Preis für eine Feinunze Platin schoß allerdings um 25 US-Dollar auf rund 900 US-Dollar nach oben. Der Ölpreis legte nach einem überraschend hohen Rückgang der US-Lagerbestände zu. Der Preis für ein Barrel Brent Crude stieg über 60 US-Dollar. Das britische Pfund kam unter Druck nachdem Premierminister Boris Johnson plant, vor dem Brexit-Termin das Parlament vorübergehend außer Kraft zu setzen. Der Euro/US-Dollar zeigte sich wenig verändert.

Unternehmen im Fokus

1×1 Drillisch hält sich nun schon seit rund zwei Wochen im Bereich von EUR 24. Kommt nun eine Erholung? Die Allianz erklärte, künftig keine Bundesanleihen zu kaufen und den Umbau zu forcieren. Bei den Marktteilnehmern löste diese Meldung keinen Kaufrausch aus. Vielmehr testete die Aktie die Unterstützungsmarke bei EUR 196. Cypress-Aktionäre gaben grünes Licht für die Übernahme durch Infineon. Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers rutschte daraufhin über zwei Prozent auf EUR 14,80 ab. Hellofresh schmeckt den Anlegern derzeit. Seit Monatsbeginn summiert sich das Kursplus bereits auf 35 Prozent. Carl Zeiss Meditec und Puma markierten heute ein neues Allzeithoch. Derweil dreht sich das Indexkarussell. Steigt ThyssenKrupp aus dem DAX ab und wer steigt in den MDAX auf? Im Deutsche Aufsteiger Index sind insgesamt 12 potenzielle Aufstiegskandidaten in einem Index zusammengefasst. Die Schlusskurse vom kommenden bilden die Grundlage für den Arbeitskreis der Deutschen Börse.

Der norwegische Spezialist für Wasserstofftechnologie Nel legte heute Zahlen. Demnach gab der Umsatz leicht nach und der Verlust weitete sich aus. Der Auftragsbestand stieg hingegen an. Nach einem volatilen Handelsauftakt pendelte das Papier heute im Bereich von 6,30 NOK und schloss leicht im Plus. In den USA zeigt die Aktie von Philip Morris nach dem gestrigen Kurssturz einen Rebound. Überdurchschnittlich stark zeigten sich in den ersten Handelsstunden AMD, Apache und eBay.

Fielmann und Tele Columbus legen morgen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für August

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, August

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 24. August

USA - BIP Q2

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.720/11.825 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.360/11.560/11.630 Punkte

Der DAX bleibt labil. Am Vormittag sank der Index zeitweise auf 11.580 Punkte. Am frühen Nachmittag drehte der DAX nach oben und schloss knapp im Minus bei 11.700 Punkten. Aus technischer Sicht hat sich das Bild kaum verändert. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt intakt. Die nächste Hürde liegt bei 11.825 Punkte. Unterstützung findet der DAX weiterhin zwischen 11.560/11.630 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 31.05.2019 - 28.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.08.2014 - 28.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 3,42 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,11 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.08.2019; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

