Jim Mattis bricht nach Monaten sein Schweigen - und geht mit der Trump-Regierung hart ins Gericht. Ein Dorn im Auge ist dem Ex-Pentagon-Chef vor allem der Umgang der USA mit Verbündeten.

Der frühere Pentagon-Chef Jim Mattis ist hart mit der Regierung von Präsident Donald Trump und der politischen Kultur in Amerika ins Gericht gegangen. Sorge bereite ihm insbesondere der Umgang der US-Führung mit ihren Verbündeten, schrieb Mattis in einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal", das sich an sein neues Buch anlehnt. "Wir alle wissen, dass wir besser sind als unsere aktuelle Politik. Anders als in der Vergangenheit, als wir vereint waren und Verbündete einbanden, scheint derzeit unser eigenes Gemeinwesen auseinanderzubrechen."

Verschärft werde das Problem durch die Geringschätzung der Regierung gegenüber dem bleibenden Wert internationaler Partner. "Nationen mit Verbündeten gedeihen, und jene ohne (sie) verkümmern. Allein kann Amerika unser Volk und unsere Wirtschaft nicht schützen. ...

