=== *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H, Saint-Quentin 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 2Q 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/-0,6% gg Vj 08:45 FR/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +3.000 gg Vm zuvor: +1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H, Frankfurt 10:00 DE/Gesco AG, HV, Wuppertal 10:00 DE/Tele Columbus AG, HV, Berlin 10:00 DE/Paritätischer Gesamtverband, Jahresgutachten zur sozialen Lage, Berlin *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August 10:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Palästinenserpräsident Abbas, Pressestatements vor ihrem Treffen, Berlin *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August PROGNOSE: -0,15 zuvor: -0,12 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,3 zuvor: 102,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,5 zuvor: -7,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,1 Vorabschätzung: -7,1 zuvor: -6,6 13:00 DE/Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, PK zu Erntebericht und Verbändegespräch "Wald im Klimawandel", Berlin 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 209.000 *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,1% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +1,1% gg Vq 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 18:30 DE/BDI, BMZ und Institut für Demoskopie Allensbach, Investitionen in Afrika - Einschätzung der Chancen und Risiken durch Wirtschaft und Politik, Berlin *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam - DE/Hamburg Commercial Bank AG (ehemals HSH Nordbank), Ergebnis 1H, Hamburg - DE/Bundesagentur für Arbeit (BA), Sondersitzung des Verwaltungsrats, u.a. zu Personalfragen, Nürnberg - DE/Die am 26.8. bekanntgegebenen Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse werden mit Handelsbeginn wirksam: - MDAX: Aufnahme Cancom, Herausnahme Axel Springer, - SDAX: Aufnahme Instone Real Estate, Herausnahme Cancom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

