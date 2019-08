Der amerikanische Immobilienkonzern Sun Communities Inc. (ISIN: US8666741041, NYSE: SUI) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,00 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 147,60 US-Dollar (Stand: 28. August 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,03 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Oktober 2019 (Record date: 30. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...