Zukünftige Anforderungen bei der Entwicklung und Validierung von Sensoren für das autonome Fahren steigen aufgrund der steigenden Sensoranzahl im Fahrzeug weiter an. Diese Fahrzeug-Sensoren verarbeiten Daten, die für die funktionale Sicherheit eines hochautomatisierten oder sogar autonomen Fahrzeugs erforderlich sind und beim Fahren unterstützen. Besonders die Aufnahme und Speicherung der hochauflösenden Rohdaten im Testfahrzeug sind maßgebend für die verschiedenen Entwicklungs- und Testaufgaben, sowohl direkt im Testfahrzeug als auch im Labor.

Testverfahren für Sensorsysteme

Um jede mögliche Fehlentscheidung eines Sensors auszuschließen, sind neue Sensorsysteme sowohl in realen als auch in simulierten Situationen zu testen. Dies wird mithilfe verschiedener Testverfahren adressiert. Die simulierte Datengenerierung klingt zwar angesichts der neuen datenschutzrechtlichen Regelungen vorteilhaft, da Spezialfälle mit synthetisch generierten Situationen, wie zum Beispiel Geisterfahrer, leichter zu generieren sind. Allerdings vermag keine noch so gute Simulation die komplette Unvorhersehbarkeit der Realität komplett abzubilden. Aus diesem Grund bleiben reale Testfahrten zur Verifikation stets unverzichtbar.

Reale Testfahrten sind jedoch sehr kostenintensiv und auftretende Fehler- oder Sondersituationen können bei Wiederholungsbedarf nicht genau nachgefahren werden. Also müssen diese Situationen mithilfe von Recordingsystemen aufgenommen werden. Die aufgenommenen Daten, eine Kombination aus sehr großen Bild- und Busdaten, dienen in der Weiterentwicklung eines Sensors als Basis für weitere Sensor-Validierungsprozesse und Trainings künstlicher Intelligenz.

Kameranutzung im Kfz für Forschungszwecke

Das bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht sagt in einem Tätigkeitsbericht ...

