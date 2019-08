++ Zweite Veröffentlichung der US-BIP-Daten für das zweite Quartal ++ Die deutsche Inflation dürfte sich verlangsamen ++ Bank of Mexico veröffentlicht Protokoll am Nachmittag ++9:55 Uhr I Deutschland I Arbeitslosenquote (August): Die deutsche Wirtschaft stehe kurz vor einer Rezession. Eine solche Ansicht könnte durch eine Verschlechterung der Arbeitsmarktdaten bestätigt werden. In Bezug auf Deutschland ist jedoch zu befürchten, dass die Arbeitslosenquote nach der Finanzkrise kaum gestiegen ist. ...

