Berlin (ots) - Zum 50-jährigen Jubiläum von DHL Express bringen mybudapester.com, Retailer für Designermarken, und das Logistikunternehmen DHL Express einen eigenen Sneaker heraus. Das Besondere am gelb-rot gebrandeten DHL 1 Sneaker: Die Zehenkappe besteht aus recycelten "Red Bags", spezielle Versandbeutel des weltweit tätigen Expresslogistikers. Diese kommen unter anderem in der Katastrophenhilfe zum Einsatz. Auch das Tag kommt aus dem Hause DHL und besteht aus dem Metall eines stillgelegten Frachtflugzeugs, einer 33 Jahre alten Boeing 757. Für die Umsetzung der kreativen Crossover-Promotion holten sich mybudapester.com und DHL Express die Urban-Streetwear-Ikone Hikmet Sugoer ins Boot. "Ein Onlineshop funktioniert nur mit einem zuverlässigen und starken Versandpartner wie DHL Express", so Matthias Nebus, Mitgründer von mybudapester.com. "Mit der Kooperation können wir jetzt einen Teil unseres Erfolgs zurückgeben und haben gemeinsam mit Hikmet diesen einzigartigen Schuh produziert. So wollen wir uns auch in der Sneaker-Szene noch stärker positionieren und einen Namen machen." Der DHL 1 Sneaker kommt in limitierter Auflage von 300 Stück auf den Markt und kostet 300 Euro. Das Kaufrecht wird verlost, ab 01.09. ist eine Registrierung unter http://mybudapester.com/dhl1sneaker möglich.



Basis für den DHL 1 Sneaker ist das Kult-Modell "Sonra Proto" von Hikmet Sugoer. Dessen einmaliger Stil findet sich auch im markanten Design des aktuellen Neuentwurfs wieder: Das Gelb und Rot des sportlich-eleganten Schuhs repräsentiert die Farben von DHL Express. Das Tag enthält die einmalige Produktionsnummer des limitierten Sneakers. Finalisiert wird der Look durch die mit dem Designer-Label gebrandete Sohle. Auch die Verpackung ist ein Highlight: Während das Design der Schuhbox einem DHL Versandkarton gleicht, besteht der Schuhbeutel wie auch die Zehenkappe aus dem roten DHL Versandbeutel. "Seit Jahrzehnten machen wir dank unseres einzigartigen Logistik-Netzwerks weltweit Designer und Mode-Labels erfolgreicher, weil wir für unsere Kunden maßgeschneiderte Versandlösungen schaffen", erläutert Markus Reckling, Managing Director DHL Express Deutschland. "Wir sind stolz, zu unserem 50. Geburtstag Teil dieser kreativen Kooperation zu sein, aus der dieses limitierte Sneaker-Highlight entstanden ist."



Der DHL 1 Sneaker ist nach Erhalt des Kaufrechts am 20.09. exklusiv bei mybudapester.com/dhl1sneaker erhältlich oder am 21.09. direkt vor Ort im Berliner Store auf dem Kurfürstendamm 43.



Mybudapester.com wurde im Juli 2015 gegründet und hat sich als namhafter Retailer für Designermarken etabliert, insbesondere in den Segmenten Schuhe, Taschen und Accessoires.Das Sortiment umfasst Luxusartikel von mehr als 100 international bekannten Labels wie Gucci, Balenciaga, Jimmy Choo und Chloé bis hin zu Santoni, Crockett & Jones oder Heinrich Dinkelacker. Mybudapester.com bietet mehrsprachigen Kundenservice, Ratenzahlungen sowie unkomplizierten Rückversand, auch aus dem Ausland.



Mybudapester.com ist aber auch eine Plattform für den stationären Handel im Bereich Luxusartikel bzw.- Premiumprodukte. Händler, die weder Zeit noch technisches Know-how haben, erhalten einen Onlineshop im eigenen Corporate Design und Unterstützung bei der Abwicklung der Bestellungen. Händler erhalten einen Zugang zu einem größeren Warensortiment und können auf ausgereifte Versandprozesse von mybudapester.com zugreifen. Die Kundenbindung bleibt erhalten. Die Vergütung erfolgt über ein Provisionsmodell. Hinter mybudapester.com steht die ASLuxury budapester.com GmbH.



Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Schläwicke übernahm vor 25 Jahren das bekannte Unternehmen Budapester und baute es zu einem Multibrand Store aus. Seit Juli 2015 betreibt das Unternehmen auch den Onlineshop mybudapester.com, der jetzt zu einer Plattform zur Anbindung des stationären Handels ausgebaut wurde. 2018 erwirtschaftete das Berliner Start-up einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro und verdoppelt seinen Umsatz seitdem jährlich. Hinter der ASLuxury Budapester.com GmbH stehen die drei Gesellschafter Andreas Schläwicke, Tomasz Rotecki und Matthias Nebus.



Weitere Informationen: https://www.mybudapester.com/



DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Als "family of divisions" bieten die DHL-Divisionen ein einzigartiges Logistikportfolio - von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern, spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie "Technology", "Life Sciences & Healthcare", "Automotive", "Energy" und "Retail" und einer ausgewiesenen Verpflichtung zu unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung ist DHL "The logistics company for the world".



DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro.



