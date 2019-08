Tobias Hartmann ist noch kein Jahr Chef von Scout24 und hat schon ein ungewöhnliches Problem: Das Unternehmen ist zu erfolgreich. Kann er die Ambitionen seiner Investoren bremsen?

Bei seinen Touren durch die Zentrale der Scout24-Gruppe in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs hat Tobias Hartmann stets einen kleinen schwarzen Nylonrucksack dabei. Der dient für den Transport gewöhnlicher Utensilien für den Büroalltag, verleiht dem Chef von Deutschlands größtem Betreiber von Immobilienportalen aber zugleich eine dynamisch-aufbruchsbereite Aura - selbst an einem schwülheißen Nachmittag im August.

Als Manager schleppt Hartmann eine Last mit sich herum, von der viele Kollegen nur träumen können: Scout24 ist schlicht zu erfolgreich. Vor wenigen Tagen erst meldete das Unternehmen, dass der Umsatz zwischen Januar und Juni um 20 Prozent auf mehr als 300 Millionen Euro gestiegen ist, der Gewinn vor Steuern lag in diesem Zeitraum bei sensationellen 154 Millionen Euro.

Scout profitiert davon, dass das für Verlage einst einträgliche Geschäft mit Kleinanzeigen größtenteils ins Internet abgewandert ist - und von der boomenden Nachfrage nach Wohnraum. Vor allem der unumstrittene Marktführer Immobilienscout hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen seine eigenen ehrgeizigen Ziele zuletzt regelmäßig übertroffen hat.

So dürfte es allerdings nicht jahrelang weitergehen. Zwar prognostizieren Experten, dass der weltweite Umsatz im Rubrikengeschäft mit Autos, Immobilien und Dienstleistungen bis 2023 von zuletzt knapp 23 Milliarden auf 30 Milliarden Dollar steigen wird. "Irgendwann aber ist der Deckel drauf", sagt Wolfgang Schuldlos vom Institut für Werbeerfolgs-Messung. Erste Dämpfer sieht er bereits bei Stellen- und Reiseportalen. Entsprechend hoch sei aktuell der Druck, die Claims rechtzeitig abzustecken, bevor sie endgültig verteilt sind. "Wir werden in den kommenden Monaten eine spürbare Konsolidierung erleben", sagt Schuldlos. Bei der mischen Internetgrößen wie Ebay und Google ebenso mit wie die Verlage Axel Springer und Schibsted aus Norwegen. Alles scheint möglich: Das deutsche Erfolgs-Start-up Auto1 etwa gilt in der Branche als Aufkäufer und Übernahmeziel zugleich.

Suche nach Struktur

Scout-Chef Hartmann steht ebenfalls im Zentrum der Spekulationen - und muss in der überhitzten Atmosphäre vor allem Ruhe bewahren. Einfach ist das für ihn nicht. Schließlich ist er noch nicht mal zwölf Monate im Amt. Er war in der kurzen Zeit mit Übernahmeplänen ebenso konfrontiert wie mit Forderungen nach einer Zerschlagung des Unternehmens. Vom Tisch ist weder das eine noch das andere.

Vor sich hat Hartmann nun ein Blatt Papier gelegt. Mit diesem traditionellen Hilfsmittel will er die Übersicht behalten. Der Manager zerlegt das Jahr in "Strecken", und ...

