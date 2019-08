Die Ölpreise sinken am Donnerstag leicht. An den Vortagen hatte ein Rückgang der Ölreserven in den USA den Rohstoffpreisen Auftrieb gegeben.

Die Ölpreise sind diesen Donnerstag leicht gesunken. Nach zum Teil deutlichen Gewinnen in den beiden vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,17 US-Dollar. Das waren 32 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...