Norwegens Staatsfonds will sein Equity Exposure in Richtung USA switchen, was (auch) für den Wiener Markt unangenehm sein könnte. Ich meine: Die Norweger hatten meist ein gutes Händchen.Vielleicht wäre das doch eine feine Gründungsstory eines eigenen Staatsfonds, der die Positionen quasi übernimmt. Oslo macht es so: Steuererträge aus dem Öl- und Gasgeschäft via Staatsfonds anzulegen, damit nicht nur eine Generation davon profitiert. Norwegen basiert nicht auf Schulden. Ach ja: Unter http://www.smeil-award.com gehen die Juryphasen "Online-Wahl" und "Nominierten-Wahl" des Novomatic Smeil Alps 19 ins Finale. Bis 31.8. kann gevotet werden. Am Wochenende kontaktieren wir die Expertenjury. Die Sieger werden Ende September am ...

