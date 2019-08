Die Hamburg Commercial Bank sieht einen Schwerpunkt im Neugeschäft in der Schifffahrt. Viele Institute hatten sich zuletzt aus diesem Bereich verabschiedet.

Die aus der HSH Nordbank hervorgegangene Hamburg Commercial Bank (HCOB) kommt beim Umbau voran und schreibt schwarze Zahlen. Der Vorsteuergewinn lag im ersten Halbjahr bei 96 Millionen Euro (Vorjahr: sechs Millionen Euro), wie die frühere Landesbank am Donnerstag mitteilte.

HCOB-Chef Stefan Ermisch sagte, die Refinanzierungskosten seien seit der Privatisierung besser geworden und die Bank sei am Kapitalmarkt gut aufgenommen worden. "Die Liquiditätskosten kommen runter, deshalb steigen die Nettomargen." Für das Gesamtjahr peilt Ermisch weiter ein leichtes Plus beim operativen Ergebnis an.

Hamburg und Schleswig-Holstein hatten die HSH Nordbank in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...