In Deutschland waren im August mehr Menschen arbeitslos als im Vormonat, zum inzwischen vierten Mal in Folge. Ökonomen erwarten die Rückkehr der Arbeitslosigkeit - und fürchten eine technische Rezession.

Die sich abschwächende Konjunktur in Deutschland hinterlässt erste sichtbare Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Juli um 44.000 auf 2,319 Millionen Menschen, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekanntgab. Zu dem saisonal üblichen Anstieg kamen in diesem Jahr auch konjunkturelle Effekte hinzu: Saisonbereinigt errechnete die Bundesagentur einen Anstieg um immerhin 4000.

"Der längste Aufschwung am deutschen Arbeitsmarkt seit 50 Jahren geht offenbar zu Ende", sagte Dominik Groll, Arbeitsmarktexperte im Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel. "Es ist davon auszugehen, dass der Tiefpunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland durchschritten ist und die Arbeitslosenquote nun zunehmen wird."

So sei die Arbeitslosigkeit zum vierten Mal in Folge nicht mehr gesunken, argumentiert der Ökonom. Das habe es ...

