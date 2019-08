Die Verbraucherpreise sind im August gegenüber dem Juli zwar gesunken. Gemessen am Vorjahreszeitraum haben sich die Waren allerdings um 1,4 Prozent verteuert.

Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI) - lag August 2019 bei 1,4 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen mitteilt, sinken die Verbraucherpreise gegenüber Juli 2019 um 0,3 Prozent. Noch im Vormonat lagen die Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen in Deutschland bei 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den Euroraum insgesamt mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke.

Dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise ...

