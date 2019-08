Im Juli sackte die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 10,6 Prozent ab, dies war der vierzehnte Monat mit Rückgängen in Folge, wie der britische Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Donnerstag in London mitteilte. Seit Jahresbeginn kommt die Branche mit knapp 775 000 produzierten Autos auf ein Minus im Vergleich zum Vorjahr von 18,9 Prozent. Als Gründe für den Rückgang nennt der Verband die anhaltend schwache Nachfrage in Europa und in wichtigen asiatischen Märkten. ...

