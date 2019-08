Früher gab es in ernsten Gefahrsituationen für die Polizei nur die Schusswaffe mit dem Versuch in die Beine zu schießen, was schwierig ist. Dadurch kommen mehr Menschen um, als nötig! In den USA gibt es daher seit längerem Taser, die mittels Elektroden den Gegner zu Fall bringen, was deutlich sicherer ist. Der Erfinder dieses Lebensretters ist Axon Enterprise, die früher Taser hießen. Da das Unternehmen sich nun als die Technologiepartner für die Polizei positionieren möchte wurden auch neue Produkte wie eine Bodycam entwickelt, die deeskalierend wirkt und ein neues Geschäftsmodel ermöglicht. Um die hohen Datenmengen zu speichern, wird nämlich eine Dieser Artikel Axon Enterprise (AAXN) Aktie: Hightech (Taser, Bodycam + Cloud) für die Polizei erschien zuerst auf investresearch.net. ...

