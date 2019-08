Wenn Firmen unter einer temporär schwachen Nachfrage oder sinkenden Preisen leiden, wirkt sich das fast zwangsläufig auch auf den Aktienkurs aus. Diese Erfahrung mussten zuletzt nicht zum ersten Mal die Aktionäre des Duisburger Stahlhändlers Klöckner machen. Gleich zwei Gewinnwarnungen sprach der Vorstand zuletzt aus, wodurch die Aktie deutlich an Wert einbüßte. Das wiederum beflügelt die Fantasien all derjenigen, die eine Konsolidierung am deutschen Stahlmarkt vorhersagen. So tauchten zuletzt häufiger Medienberichte auf, nach denen ">ThyssenKrupp an einer Übernahme von ">Klöckner interessiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...