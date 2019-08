Viren, Bakterien und Pilze: Jeder Mensch trägt viele unterschiedliche Mikroorganismen auf seiner Haut. Zusammen bilden sie das sogenannte Hautmikrobiom. Dabei ist dessen Zusammensetzung abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren und dabei so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Dass die Forschung rund um jenes Hautmikrobiom noch längst nicht am Ziel ist, zeigt nun eine Pressemitteilung des Spezialchemie-Konzerns Evonik. Demnach hat das MDax-Unternehmen eine Kooperation mit der "University of California ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...