Peter Altmaier ist auf Versöhnungstour und will erfahren, was den deutschen Mittelstand bewegt. Im Gepäck hat er Vorschläge für Entlastungen - und hofft auf den Digitalisierungsbeschleuniger Start-ups.

Peter Altmaier erinnert sich. 2017 sei er, damals Kanzleramtschef, an der Uni Münster bei einem Gründerclub gewesen: "Waren Sie da auch dabei?" Seine Gesprächspartnerin wirkt überrascht. "Ja", antwortet sie, das sei sie gewesen. Nun treffen sich Lara von Petersdorff, 24, und der CDU-Politiker wieder. Petersdorff hat inzwischen ein Start-up gegründet, Altmaier ist Bundeswirtschaftsminister geworden - und gerade unterwegs in Bielefeld.

Dort steht er in einem Großraumbüro mit unverputzten Wänden und Avocado-Schnittchen auf den Stehtischen, in dem junge Gründer an ihren Ideen arbeiten. Die Bertelsmann Stiftung hat hier ihre Founders Foundation untergebracht, ein gemeinnütziges Unternehmen, das Start-up-Gründer ausbildet und unterstützt. Und, das ist der Kern der Idee: sie mit dem in der Region traditionell starken Mittelstand zusammenbringt, auf dass beide davon profitieren - die jungen Unternehmen, indem sie Kunden und vielleicht auch Geldgeber gewinnen, und die Mittelständler, indem sie bei der Digitalisierung aufholen.

Denn während Konzerne längst mit Start-ups zusammenarbeiten, machen das erst verhältnismäßig wenige Mittelständler - und das, obwohl es ihnen schwerer fällt als den Großen, sich auf den digitalen Wandel einzustellen.

Das hat auch Lara von Petersdorff festgestellt. Ihr Unternehmen Lytt hat eine Plattform geschaffen, über die Mitarbeiter anonym Probleme melden und um Hilfe bitten können, beispielsweise wenn sie gemobbt oder sexuell belästigt werden. Zu Petersdorffs Kunden zählt bislang unter anderem die Deutsche Bahn. Auch kleinere Unternehmen würde sie gern gewinnen - doch das sei schwieriger, weil das Thema dort institutionell noch nicht so verankert sei wie in Konzernen.

Die Gründerin hat deshalb eine Idee für Altmaier: eine Förderung, die für Mittelständler einen Anreiz schafft, mit Start-ups zu arbeiten. "Dann könnten wir auf Personalabteilungen zugehen und sagen: Wir werden vom Staat gefördert, wenn wir das zusammen machen", sagt Petersdorff. Sie glaubt, das könne für mittelständische Unternehmen ein Grund mehr sein, "sich darauf einzulassen".

Altmaier ist da schon in ein anderes Gespräch vertieft, er hat in diesen Tagen viele Termine. Noch bis Samstag reist der Wirtschaftsminister zu deutschen Mittelständlern, fährt nach Ostwestfalen-Lippe, ins Sieger- und ins Sauerland und schließlich nach Stendal in Sachsen-Anhalt, dahin, wo kleine und größere inhabergeführte Unternehmen sitzen, ...

