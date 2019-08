Seit 2016 müssen börsennotierte Aktiengesellschaften ein Ziel für die Quote von Frauen im Vorstand festlegen. Im Dax liegt zumindest das Ziel überall über null.

Vom 1. Januar 2016 an mussten börsennotierte Unternehmen erstmals konkret benennen, welchen Frauenanteil sie im Vorstand erreichen wollen. Dazu verpflichtet sie seither Paragraf 111, Absatz fünf des Aktiengesetzes. Der besagt auch, dass Unternehmen, deren Zielgröße kleiner ist als 30 Prozent, diesen Wert nicht senken dürfen. So will der Gesetzgeber erreichen, dass Frauen auch operativ in Verantwortung kommen. Bei der Besetzung des Aufsichtsrats greift für größere Konzerne gar eine starre Mindestquote von 30 Prozent Frauen - oder Männern; auch ein nur aus Frauen formiertes Aufsichtsgremium wäre also ungesetzlich.

Während dieses Zwangsinstrument wirkt und tatsächlich die meisten Firmen die Vorgabe im Aufsichtsrat erfüllen, ist das mit den freiwilligen Zielgrößen im Vorstand schwerer: Als die Konzerne hierzulande sie erstmals festlegen mussten, gab ihnen der Gesetzgeber nur anderthalb Jahre Zeit, nämlich bis Mitte 2017, die angestrebten Quoten auch zu erreichen. Viele Unternehmen gingen angesichts der kurzen Frist zu der pragmatischen Lösung über, eine Zielgröße von 0 Prozent zu definieren. Die erreicht man schließlich ...

