Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Eine fünfköpfige Geschäftsdelegation aus der Touristenstadt Sanya in der Provinz Hainan reist vom 21. bis 29. August nach Lettland, Kroatien und Ungarn, um in den baltischen und nordischen Ländern für die Stadt Sanya als reichhaltige Fundgrube touristischer Attraktivitäten zu werben. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit und den geschäftlichen Austausch zwischen Sanya und den Städten in diesen beiden Regionen zu stärken. Die Delegation wird von Liping Rong angeführt, der Vorsitzenden des Stadtkomitees Sanya der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (CPPCC). Sie wird von Vertretern des CPPCC und Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen, des Sportamts und der städtischen Handelskammer in Sanya begleitet.



Vom 21. bis 22. August besuchte die Delegation das lettische Transportministerium, das Investitions- und Entwicklungsamt von Lettland und den Internationalen Flughafen Riga. Die Delegation wurde durch den Vorsitzenden der Luftfahrtabteilung des lettischen Transportministeriums, Arnis Muiznieks, den Generaldirektor des Investitions- und Entwicklungsamts, Andris Ozols, und den Vorstandsvorsitzenden des Internationalen Flughafens Riga, Ilona Lice, herzlich begrüßt.



Am 23. August fand im Hotel Radisson Blu Latvija in Riga das Sanya City (Riga) Promotion Event statt, eine Initiative der Delegation, um die vielen Vorzüge der Stadt bekannter zu machen, insbesondere bei Touristen außerhalb des chinesischen Festlands. Mehr als 60 Gäste waren zur Teilnahme an der Werbeveranstaltung eingeladen, darunter Yinglai Sun, Chargé d'affaires a.i. der Botschaft der Volksrepublik China in der Republik Lettland, und Xiaokai Shen, Wirtschafts- und Handelsberater an der Botschaft der Volksrepublik China in Lettland, Arturs Kokars, Berater des Vorstands des Internationalen Flughafens Riga, Marta Ivaninoka-Cjina, Kultur- und Tourismusvertreterin in China beim Investitions- und Entwicklungsamt in Lettland, Vertreter der chinesischen Communities in Lettland, sowie Vertreter aus der Tourismus- und Medienbranche aus Lettland, Finnland und Litauen.



In ihrer Rede auf der Veranstaltung hob Frau Rong die visumfreie Einreise für Bürger aus 59 Staaten hervor (darunter auch Lettland) und die Eigenschaften von Sanya, die besonders attraktiv für Touristen und Urlauber sind. Sie schloss mit den Worten ab "Die Schönheit, Lebendigkeit und Möglichkeiten von Sanya als Tourismusziel lassen sich mit Worten nicht vollständig beschreiben". Der Wirtschafts- und Handelsberater der Chinesischen Botschaft, Herr Shen und der Berater des Vorstands des Internationalen Flughafens Riga, Herr Kokars, hielten ebenso Reden, in denen sie ihre Unterstützung für den wechselseitigen Austausch und Direktflüge zwischen Sanya und Riga ausdrückten.



Maksims Pipekevics, Vertreter eines Reiseveranstalters, bemerkte im Rahmen der Veranstaltung: "Reisende aus den drein Ländern des Baltikums und der nordischen Länder können alle visumfrei in die Provinz Hainan reisen. Touristen aus diesen Ländern müssen keine Zeit für den Visumantrag aufwenden und können bis zu 30 Tage in Sanya bleiben. Sanyas visumfreie Tourismuspolitik wird ein wichtiges Verkaufsargument sein.



Seit Jahresbeginn organisierte Sanya verschiedene Aktivitäten, um für den Tourismus zu werben und Tourismus-Unternehmen in Sanya dabei zu unterstützen, ihre internationale Reichweite zu verbessern, ausländische Investoren anzuziehen, sowie Marketingkanäle und Werbezentren in Übersee einzurichten. Die Stadt kooperiert mit weltbekannten Reiseveranstaltern wie Thomas Cook und Colatour, um weltweite Tourismus-Roadshows anzubieten. In zahlreichen Regionen und Ländern wurden bereits Werbezentren eröffnet, darunter in der Provinz Taiwan, Hongkong (Sonderverwaltungszone Chinas), Indonesien, Malaysia, Japan und Indien.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/965145/Sanya_Tourism.jpg



