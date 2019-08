Statt Trump wird nun Vizepräsident Pence an den Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges teilnehmen. Hurrikan "Dorian" soll am Sonntag in Florida auf Land treffen.

US-Präsident Donald Trump hat nach einer geplanten Dänemark-Reise auch seinen Besuch in Polen abgesagt. Trump verwies am Donnerstag auf den Hurrikan "Dorian", der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...