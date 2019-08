Der FDP-Vize hält ein Jamaika-Bündnis für "das Beste, was Deutschland im Moment passieren kann". Die letzten Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene waren 2017 gescheitert.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält nach der nächsten Bundestagswahl einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen für wünschenswert und erfolgversprechend. "Heute mehr denn je halte ich ein Jamaika-Bündnis im Bund für ein zeitgemäßes Modell der politischen Gestaltung - und für das Beste, was Deutschland im Moment passieren könnte", schreibt der stellvertretende Parteivorsitzende in seinem neuen Buch "Sagen, was Sache ist!". Es ist am Freitag erschienen.

Kubicki, der auch Bundestags-Vizepräsident ist, ist überzeugt: "Heute wären die Chancen, dass es mit Jamaika im Bund klappt, ungleich größer als kurz nach der Bundestagswahl 2017." Dies liege nicht zuletzt ...

