Der Konzern lud für diesen Tag zu einem Neuheiten-Event in seinem Hauptquartier ein. Wie immer machte Apple dabei am Donnerstag keine Angaben dazu, was präsentiert werden soll - aber im September wird seit Jahren das neue iPhone gezeigt.Nach bisherigen Medien- und Analystenberichten bekommen die nächsten iPhone-Spitzenmodelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...