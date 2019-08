Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des belgischen Baustoffhandelsgeschäft von der Grafton Group Plc ("Grafton") abgeschlossen. Zusammen sind MPRO und YouBuild, beide mit Hauptsitz in Brüssel, eine der größten Baustoffhandelsketten in Belgien. Mit etwa 240 Mitarbeitern und 16 Filialen erzielen die Gesellschaften einen Umsatz von rund 100 Mio. EUR. Die Transaktion soll im Laufe des Jahres vorbehaltlich der Übertragung des Grundbesitzes und der Zustimmung der belgischen Kartellbehörden vollzogen werden.

Sowohl MPRO als auch YouBuild sind starke Marken, die jeweils als Generalisten für eine breite Palette hochwertiger Bauprodukte und guten Service bekannt sind. Die Wertschätzung der Kunden drückt sich insbesondere durch die Kundenbewertungen und -bindung aus. Die Filialen liegen strategisch günstig in den attraktiven Regionen Westflandern, Brüssel sowie Hennegau und bilden eine gute Plattform für weiteres Wachstum. Dieses soll insbesondere ...

