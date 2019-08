Dem starken Vortag dürften am Freitag am deutschen Aktienmarkt zunächst weitere Kursgewinne folgen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der Leitindex DAX +1,18% 0,2 Prozent höher taxiert bei 11.860 Punkten. Damit würde er seine jüngsten Zwischenhochs überwinden und so die Bodenbildung nach dem Rutsch bis Mitte des Monats bestätigen. Chartanalysten sehen die Möglichkeit, dass es durchaus weiter aufwärts gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...