Die BKS Bank hat im 1. Halbjahr 2019 den Periodenüberschuss nach Steuern um 29,1 Prozent auf 42,1 Mio. Euro gesteigert. Der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge erhöhte sich auf 70,5 Mio. Euro (+7,2 %). Die positive Entwicklung im Zinsgeschäft wurde durch höhere Kreditrisikovorsorgen (13,2 Mio. Euro) gedämpft. Höhere Risikokosten ergaben sich aus der Anwendung des Expected-Credit-Loss-Modells, welches unter anderem vorsieht, dass makroökonomische Einflussfaktoren im Berechnungsmodell abzubilden sind, erklärt das Institut im Halbjahresbericht. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge belief sich auf 57,3 Mio. Euro, ein Plus von 1,1 %. Auch das Wertpapiergeschäft habe in den letzten sechs Monaten deutlich an Dynamik gewonnen. Die erfolgreiche Übernahme von rund 25.000 Kunden des ...

