Guten Tag lieber Anleger,

was die Künstliche Intelligenz von früheren Technologie-Wellen unterscheidet, ist dies: Immer mehr Regierungen sehen KI als die zentrale strategische Technologie der Zukunft.

China erließ 2017 ein 3-Schritte-Programm - die Planwirtschaft ist in China ein gut eingeübtes Instrument, um ganze Sektoren anzuschieben. Dieses 3-Schritte-Programm- dient dem Ziel, bis 2030 die weltweit führende KI-Nation zu sein.

Die Ansage müssen Sie ernst nehmen. Unternehmen und der chinesische Staat investieren bereits hochgradig koordiniert Multi-Milliarden in Ausbildung, Forschung und KI-Zentren für junge Unternehmen. Solche Zentren gibt es bald in jeder Region. Dort arbeiten jeweils mehrere hundert kleine Firmen neben- und miteinander an neuen KI-Anwendungen.

Beispiel: Allein die Stadt Peking fördert mit 2 Mrd. Dollar einen Industriepark nur für KI-Firmen.

Künstliche Intelligenz ist ein riesiges Gebiet und umfasst inzwischen viele Technologien für unterschiedlichste Anwendungsrichtungen. Bitkom, der Industrieverband der deutschen IT-Anbieter, hat ein "Periodensystem" der künstlichen Intelligenz aufgestellt und kam dabei auf 28 Grundelemente wie zum Beispiel:

Spracherkennung Gesichtserkennung Bilderkennung Ereignisvorhersage Erklärungsvorhersage Synthetisches Begründen Datenanalyse Planen Problemlösung Bedeutung verstehen Kategorien lernen Erschaffen von Bildern

Diese typischen Aufgaben werden mit Hilfe von tausenden unterschiedlichen Rechenmodellen gelöst. Selbstverständlich sind auch die etablierten Industrien wie zum Beispiel die Autohersteller oder der Maschinenbau dabei, damit neue Produkte und neue Produktionsmethoden zu entwickeln.

Und jetzt wird es für Sie als Geldanleger spannend: So gut wie sämtliche KI-Technologien beruhen auf sogenannten "neuronalen Netzen". Das ist die Technologie, mit der die Unternehmen ihre Gewinne steigern können.

Doch was sind neuronale Netze? Es sind mehr oder minder komplizierte mathematische Funktions-Gleichungen, die parallel und hintereinander geschaltet werden und in vielen Fällen unvorstellbare, schnell steigende und ständig "strömende" Datenmengen verarbeiten können.

Künstliche Intelligenz besteht also nicht nur aus schlauen Rechenformeln (sog. "Algorithmen"), sondern auch aus gigantischen Rechenzentren mit tausenden Hochleistungscomputern, aus Hochgeschwindigkeitsnetzen.

Und ganz zentrale Bedeutung haben die extra für KI-Anwendungen designten Rechen-Chips, bei denen ein weltweites Wettrennen um Geschwindigkeitsrekorde, Kosten und Stromeffizienz ausgebrochen ist. Diese Chips sind …

