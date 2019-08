Granges-Paccot (awp) - Die Kunden des Westschweizer Stromversorgers Groupe E müssen tiefer in die Taschen greifen. Die Strompreise steigen am 1. Januar um durchschnittlich 1,8 Prozent, teilte das Unternehmen am Freitag mit.Davor habe man vier Jahre in Folge die Tarife gesenkt, hielt die Gruppe fest. Die Strompreise lägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...