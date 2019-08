Der Bonner Konzern registriert ein reges Interesse an dem Elektro-Transporter. Es soll bereits einige konkrete Gespräche gegeben haben.

Die Deutsche Post kommt bei ihrer Suche nach einem Partner für den Elektro-Transporter Streetscooter voran. "Wir sehen ein breites Interesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette", sagte der für Brief und Paket in Deutschland zuständige Vorstand Tobias Meyer am Freitag in Köln.

Dies gelte abseits der klassischen Automobilhersteller auch für Zulieferer aus dem Bereich von Elektrofahrzeugen bis hin zu Nutzern des Fahrzeugs. "Wir sind weiter offen." In einigen Bereichen gebe es bereits "konkretere Gespräche".

Für die Post sind aktuell ...

