Der börsenotierte Baukonzern Strabag SE hat die Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 berichtet. Das Unternehmen erbrachte im Halbjahr eine Leistung in Höhe von 7.506,99 Mio. Euro. Diese Aufwärtsbewegung um 9 % ist laut Strabag insbesondere durch die gesamte Fläche Deutschland, den Hochbau in Österreich, die Abwicklung des Auftragsbestands in Ungarn und ein Großprojekt in Großbritannien getrieben. Der konsolidierte Konzernumsatz stieg um 11 % auf 6.979,07 Mio. Euro. Der Auftragsbestand per 30.6.2019 schwächte sich gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahrs leicht um 3 % auf 18.325,61 Mio. Euro ab. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 41,50 Mio. Euro im Vergleich zu 12,59 Mio. Euro im 1. Halbjahr des Vorjahrs. CEO Thomas Birtel: "Wir ...

