Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum des erfolgreichen Spiels "World of Warcraft" hatte Activision Blizzard noch einmal eine "Classic"-Version in den Markt geschoben. Dieser Schachzug war goldrichtig, denn mit diesem Rückenwind konnte Activision eine Brücke bauen, bis neue Spiele fertig entwickelt sind. Die lange Bodenbildung der Aktie spiegelte diese Warteschleife. Aber nun deutet sich langsam eine Wende an. Wir hatten dies bereits am 12.08. angedeutet. Die Frage ist: Welche Perspektiven bietet Activision?Kurz: In flauen Wirtschaftsphasen bleibt "Entertainment" immer ein relevantes Thema. Schon frühere Studien haben dies belegt: günstiges Entertainmen - und Videospiele sind verhältnismäßig günstig - gewinnen an Bedeutung, wenn die Unsicherheit unter der Bevölkerung steigt. Reine Psychologie. Aber Activsion kann noch mehr als nur miese Stimmung vertreiben.

