Liebe Leser, wenn die Börsenkurse, wie allgemein angenommen wird, einen Vorgeschmack auf die kommende wirtschaftliche Entwicklung geben, kann es um Deutschland nicht mehr allzu gut bestellt sein, denn während die amerikanischen Börsen noch nahe ihren Hochs stehen, haben DAX, MDAX und Co. bereits den Rückwärtsgang eingelegt. Die Industrieproduktion in Deutschland schrumpft und immer mehr Unternehmen sahen sich in den letzten Monaten gezwungen, ihre Prognosen zu kürzen und Gewinnwarnungen zu publizieren. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...