Die italienische Krisenbank Carige wittert im Rahmen ihrer millionenschweren Rettung Morgenluft. Das in Genua ansässige Finanzinstitut will 2021 wieder in die Gewinnzone zurückkehren, wie die Bank am Freitagabend mitteilte. Im ersten Halbjahr hatte das Geldhaus ein Minus von 428,5 Millionen Euro verbucht. Im Jahr 2023 will Carige einen ...

