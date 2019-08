In der letzten August-Woche des Jahres (Kalenderwoche 35) gibt die Eyemaxx Real Estate AG die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro bekannt. Der neue Eyemaxx-Bond 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) mit fünfjähriger Laufzeit wird dabei mit 5,50% p.a. verzinst werden. Neben einem öffentlichen Angebot, das vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 erfolgen wird, gibt es aktuell bereits ein Umtauschangebot für die Gläubiger der Anleihe 2014/20 (ISIN: DE000A12T374). Auch die Euroboden GmbH wird im September eine neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) begeben. Die nunmehr dritte Anleihe des Münchner Immobilienentwicklers wird ebenfalls mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50% p.a. ausgestattet und hat ein Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro (plus 10 Mio. Euro Aufstockungsoption). "Das Geld soll neben der Wachstumsfinanzierung für weitere Grundstückseinkäufe zur Verfügung stehen", sagt Geschäftsführer Martin Moll in dieser Woche im ausführlichen Anleihen Finder-Interview.

"Unsere erste Unternehmensanleihe war die absolut richtige Entscheidung und ein voller Erfolg. Denn die zugeflossenen Mittel konnten wir wie geplant vor allem zur Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung verwenden", so Frank Hummel von der SoWiTec group GmbH im Gespräch mit dem Anleihen Finder. Die 6,75%-SoWiTec-Anleihe (WKN A2NBZ2) mit einem platzierten Volumen von 15 Mio. Euro wurde unlängst von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Vor allem der im Juli fixierte Einstieg des Energie-Unternehmens Vestas wird dabei positiv beurteilt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche einige Änderungen in seinem Portfolio ...

