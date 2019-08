Am Montag endet die Bewerbungsfrist für den SPD-Vorsitz. Der Unternehmer Robert Maier will es werden. Was er ändern würde: Die Wirtschaftsskepsis. Die falsche Sozialpolitik. Also fast alles.

Robert Maier, 39, gründete 2009 das Digitalunternehmen Visual Meta, das er 2018 an Axel Springer verkaufte. Er ist seit 2015 Gründungsmitglied und Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums.Herr Maier, Sie waren ein erfolgreicher Gründer und Unternehmer, nun wollen Sie SPD-Chef werden. Warum sollte ausgerechnet ein Millionär die darbende Sozialdemokratie retten?Robert Maier: Warum denn nicht? Ich bin unabhängig und frei, ich kann ohne Rücksicht auf andere meine Position vertreten. Außerdem bringe ich den Blick des Seiteneinsteigers mit. Den haben, glaube ich, viele Genossen leider verloren. Und: Ich bin nicht auf die Politik angewiesen. Ich trete an, weil ich mit Leidenschaft Sozialdemokrat bin und mir Sorgen um unser Land mache.

Wie kommt Ihre Bewerbung bei der Basis an?Ehrlich gesagt: ganz unterschiedlich. Einige sind reserviert mir gegenüber. Gleichzeitig bekomme ich auch ganz viel positive Resonanz, dass gerade so jemand wie ich antritt. Aber ich hätte mir mehr Einladungen aus den Unterbezirken gewünscht, die mich ja nominieren müssen.

Sie sind im ganzen Bewerberfeld, das noch bis Montag offen ist, der einzige mit einem Wirtschaftshintergrund. ...

