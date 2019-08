Erstmals trifft der Handelskrieg zwischen den USA und China auch Konsumgüter: Verbraucher in den USA müssen sich bei Importwaren wie Büchern, Fernsehern oder Turnschuhen auf höhere Preise einstellen.

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg mit China geht in die nächste Runde: Verbraucher in den USA müssen sich daher bei Importwaren auf Preiserhöhungen einstellen. Die US-Behörden erheben von diesem Sonntag an Strafzölle von 15 Prozent auf chinesische Importe im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Erstmals seit Beginn des Handelskonfliktes vor gut einem Jahr sind auch Konsumgüter von den Importgebühren betroffen, darunter etwa Fernseher, Bücher, Windeln, Turnschuhe und viele anderen Waren.

Am 15. Dezember sollen dann Strafzölle von ...

