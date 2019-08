Die Aktie von Nel ASA hat sich kurz vor dem Wochenende noch in die Gewinnzone gerettet. Um gut zwei Prozent ging es mit den Papieren des Wasserstoffspezialisten nach oben auf 69,4 Cent. In der Woche, in der Nel die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert hatte, steht somit ein kleines Plus von 1,8 Prozent. Dass dieses letztlich nicht größer ausgefallen ist, könnte dem Zeitpunkt einer Hammernachricht aus dem operativen Geschäft des Unternehmens geschuldet sein. In dieser geht es immerhin um einige ... (Achim Graf)

