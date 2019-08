Funklöcher, komplizierte Tarife, langsames Netz: Die Telekombranche ist kein Liebling ihrer Kunden. Ist das ein Grund für harte Selbstkritik? Zwei Top-Manager von Vodafone meinen: ja. Ihre Wettbewerber halten dagegen.

Hatte der das wirklich ernst gemeint? Das fragten sich viele Zuhörer, als Nick Read seinen Vortrag im riesigen Auditorium des Mobile World Congress im spanischen Barcelona beendet hatte. Der im Oktober 2018 gekürte Chef des britischen Mobilfunkriesen Vodafone hatte seinen Auftritt dazu genutzt, Versäumnisse der Kommunikationsindustrie in bisher nie gehörter Weise anzuprangern. "Die Telekombranche hat einen Ruf, der kaum besser ist als der der Tabakindustrie", polterte er. Sich mit einer Branche zu vergleichen, die ihre Kunden zuerst abhängig macht und vielfach sogar umbringt - das war vielen Zuhörern dann doch etwas zu viel des Schlechten. Der Beifall der versammelten Branchenelite fiel entsprechend zurückhaltend aus.

Die Zuhörer mochten Reads Schelte noch als nassforschen Profilierungsversuch eines überaus ehrgeizigen Neulings abtun. Vor wenigen Tagen legte dann allerdings ausgerechnet sein Vorgänger nach. Vittorio Colao, der Vodafone zehn Jahre geführt hatte und intern nicht eben als empfänglich für Kritik galt, ging in einem Interview mit dem Kundenmagazin der Unternehmensberatung McKinsey hart mit der Branche ins Gericht. "Wir haben es versäumt, Vertrauen in unsere Marken zu kreieren und ein hohes Maß an Loyalität und Begeisterung für unsere Produkte und Services zu schaffen", sagte der 57-jährige Italiener. Kein Telekomunternehmen der Welt habe es geschafft, ein "herausragendes ...

