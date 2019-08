Das Specialty-Pharma-Unternehmen Paion AG wird sich frisches Kapital besorgen: Wie man zum Wochenende bekanntgab, habe man mit der US-amerikanischen Investmentfirma Yorkville Advisors Global LP ("Yorkville") eine Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro abgeschlossen. Die erste Tranche in Höhe von fünf Millionen Euro soll bereits in Kürze von Paion in Anspruch genommen werden, denn das biopharmazeutische Unternehmen aus Aachen hat Pläne. Variable Laufzeiten ... (Achim Graf)

