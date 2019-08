Erstmals seit Januar empfiehlt die Bank of America den Einstieg in den Aktienmarkt. Doch die Risiken bleiben auch im September hoch.

Wer sich an die viel zitierte Börsenweisheit "Sell in May and go away" (Verkaufe im Mai) gehalten hat, konnte zwar seine Nerven schonen. Die Schwankungen an den Märkten nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Kurs gegenüber China verschärft hatte, konnten sich jene Anleger ruhig von der Seitenlinie anschauen. Doch unterm Strich hielten sich die Verluste im Dax seit Anfang Mai in Grenzen.

Nun werden die Freunde von Börsenweisheiten wissen, dass es zu "Sell in May" noch eine ergänzende Regel gibt: "But remember to come back in September." (Steige im September wieder ein). Die Idee dahinter: Anleger können sich so für eine mögliche Jahresendrally positionieren.

Zwar sind Börsenweisheiten aus der Mode gekommen. Doch passend zu der September-Regel rät die Bank of America Meryll Lynch (Bofa ML) nun zu Investments in die Aktienmärkte, erstmals seit Januar. Ein Marktindikator sei inzwischen so stark gefallen, dass er ein "entgegengesetztes" Kaufsignal sende, schreiben die Experten. Der "Bulle und Bär"-Indikator mit einer Skala von 0 (Bär) und 10 (Bulle) liege inzwischen bei 1,3, vor einer Woche seien es noch 2,4 gewesen.

In der vergangenen Woche hätten Investoren nach Daten des Informationsanbieters EPFR 7,6 Milliarden Dollar aus Aktienfonds abgezogen, zugleich seien 12,4 Milliarden in Rentenfonds geflossen. Aus Sicht der Bofa-Experten ist dieser extreme Pessimismus gegenüber Aktien übertrieben. Haben die Bären derart stark die Überhand an den Märkten, sei eine Gegenbewegung wahrscheinlich so ihr Argument.

Der August endete für viele Anleger versöhnlich: Am Freitag legten der Dax und der EuroStoxx50 um 0,9 und 0,45 Prozent zu auf 11.989 und 3426 Punkte. In der ablaufenden Woche lockte die Aussicht auf weitere Verhandlungen im Handelspoker die Anleger an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax nahm Kurs auf die Marke von 12.000 Punkten, legte letztendlich ein Wochenplus von 2,2 Prozent hin. Seit Mitte August ist der Dax sogar acht Prozent im Plus.

Unsicherheitsfaktor Handelskonflikt

Das Kräftemessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...