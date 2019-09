Seit 2013 müssen Tankstellen jede Preisveränderung an eine Markttransparenzstelle melden. Eine noch unveröffentlichte Studie zeigt, dass sie seither ihre Preise anders setzen - und Autofahrer davon profitieren.

Wenn Autofahrer günstig tanken wollen, reicht meist ein Blick auf die Vergleichsportale wie Clever-Tanken.de, Spritpreismonitor.de oder auf das Portal des ADAC. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sämtliche Tankstellen in der Nähe abfahren musste. Seit 2013 sind alle Tankstellenbetreiber in Deutschland verpflichtet, Preisänderungen zeitnah an eine so genannte Marktransparenzstelle zu melden, die die Daten wiederum an die Portale weiterleitet. Das soll den Wettbewerb zwischen den Betreibern stärken und die Transparenz erhöhen.

Eine noch unveröffentlichte Studie von Wissenschaftlern des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt nun, dass die Tankstellenbetreiber seither tatsächlich ihr Preissetzungsverhalten geändert haben. Und zwar zugunsten der Verbraucher.

2011 hatte das Bundeskartellamt festgestellt, dass es im Tankstellengeschäft ein marktbeherrschendes Oligopol der fünf größten ...

