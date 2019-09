Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ -0,54% auf 92,5, davor 36 Tage ohne Veränderung , Mologen +2,32% auf 1,015, davor 6 Tage im Minus (-18,02% Verlust von 1,21 auf 0,99), Patrizia Immobilien +2,47% auf 16,6, davor 6 Tage im Minus (-4,76% Verlust von 17,01 auf 16,2), DWH Deutsche Werte Holding +0,99% auf 5,1, davor 5 Tage ohne Veränderung , Flextronics+7,21% auf 8,619, davor 5 Tage im Minus (-10,6% Verlust von 8,99 auf 8,04), METRO AG Stamm -1,44% auf 14,08, davor 4 Tage im Plus (1,42% Zuwachs von 14,09 auf 14,29), Telecom Italia -0,02% auf 0,484, davor 4 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 0,45 auf 0,48), Gilead Sciences -0,33% auf 63,54, davor 4 Tage im Plus (1,98% Zuwachs von 62,51 auf 63,75), K+S -0,14% auf 14,365, davor 4 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 13,88 auf ...

