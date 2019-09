Eine ereignisreiche Woche mit vielen guten Nachreichten liegt hinter Wirecard. Allerdings nicht von der Börse, der Aktienkurs bewegte sich kaum: Mit einem Eröffnungskurs von 144,70 Euro war der Zahlungsdienstleister in die Woche gestartet, bei 145,10 Euro gingen die Papiere am Freitag aus dem Xetra-Handel. Dabei hatten es die Meldungen in der Tat in sich, von einer abgewiesenen Klage gegen Wirecard in Indien über neue Kooperationen bis hin zu positiven Analysteneinschätzungen. Eine Nachricht, die ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...