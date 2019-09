Bei Heidelberger Druckmaschinen wird das Geld knapp. Dennoch nehmen sich Vorstand und Aufsichtsrat Zeit für heftige Streitereien - und der Chef offenbar für das eine oder andere Nickerchen.

Mehrmals im Jahr kommen wichtige Führungskräfte der Heidelberger Druckmaschinen mit dem Vorstand zusammen. Die Tagesordnung des "Executive Team" in diesem Sommer hat es in sich: Der Umsatz des weltweit größten Herstellers professioneller Druckmaschinen ist zuletzt nennenswert gefallen, der Verlust deutlich gestiegen. Die Top-Manager sollen an diesem Julitag beraten, wie der Trend gestoppt werden kann. Die Lage ist ernst.

Trotzdem soll Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer bei der Sitzung einfach eingeschlafen sein. So hat es jedenfalls auf Anwesende gewirkt. Zwei Teilnehmer berichten, einer ihrer Kollegen habe demonstrativ einen Schlüsselbund neben Hundsdörfer fallen lassen und den Chef so unsanft aus dem Schlaf geholt, angeblich, um ein Zeichen zu setzen. Das Unternehmen erklärte, solche "diffamierenden Unterstellungen" nicht zu kommentieren.

Wichtige Führungskräfte aber sind verärgert. Hundsdörfer soll schon mehrfach in Sitzungen eingeschlafen sein, viel an seinem Handy spielen und auf Kollegen öfters abwesend wirken, statt zu handeln. Dabei wäre dies nötiger denn je: Ein Großaktionär will den Vorstandschef offenbar loswerden - mit teilweise zweifelhaften Methoden. Und die Belegschaft ist in zwei Lager gespalten.

Das eine Lager steht für das alte Geschäft: den Verkauf von Druckmaschinen zu zweistelligen Margen. Problem: Der Markt schrumpft. Deshalb hat das Unternehmen ein Subscription-Modell eingeführt, um mehr mit Material und Service zu verdienen. Dabei stellt Heidelberger dem Kunden eine Maschine nebst Papier, Farbe und anderer Materialien zur Verfügung. Bezahlt wird pro Blatt. Der Ertrag verteilt sich über fünf Jahre, soll insgesamt aber höher ausfallen als beim schlichten Verkauf einer Maschine. Die zweite Fraktion will dieses Modell mit Tempo vorantreiben.

Selbst Mitarbeiter aus dem Traditionslager finden das neue Modell gut. Weil Heidelberger aber finanzschwach ist, gibt es Streit um die knappen Investitionsmittel. Mitarbeiter wissen nicht, in welche Richtung sie laufen sollen. Mehrere berichten, der für das neue Geschäft zuständige Vorstand fordere von ihnen, den Kunden das Subscription-Modell schmackhaft zu machen, während ein anderer Vorstand den klassischen Verkauf von Maschinen bevorzuge, weil der sofort Cash bringt.

Hundsdörfer versuche zu moderieren. "Aber wir brauchen jetzt jemanden, der sagt, wo es langgeht" heißt es aus mehreren Ecken des Unternehmens. Ein Sprecher erklärt, die Schilderungen hätten "mit der Realität nichts zu tun". Wie in jedem Unternehmen gebe es "immer mal wieder Diskussionen über Umsetzung und Schwerpunkte der Strategie". Die grundsätzliche Weiterentwicklung ...

