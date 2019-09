Hinter BASF liegt eine durchaus erfolgreiche Woche - nicht nur an der Börse. Dort zog der Kurs zuletzt deutlich an, von noch 57,85 Euro in der Vorwoche auf rund 60 Euro zum Börsenschluss am Freitag. Eine Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank hatte daran sicherlich ihren Anteil. Das Institut taxierte am Freitag den fairen Wert für BASF auf 74 Euro, was einem Kurspotential von mehr als 20 Prozent entspricht. Hintergrund für all die Zuversicht ist eine Nachricht aus dem operativen Geschäft. 1,15 Milliarden ... (Achim Graf)

